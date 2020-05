Ruba una collana con la “tecnica dell’abbraccio”: arrestata una 21enne

Ha utilizzato la “tecnica dell’abbraccio”, per sorprendere il malcapitato di turno e – allo stesso momento per alleggerirlo di una collana d’oro. Un modo di fare che è però costato l’arresto a una 21enne rom, fermata dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio all’altezza di via Boccaccio ieri – lunedì 25 – intorno all’ora di pranzo.

La giovane, descritta come mora e di bell’aspetto, aveva infatti avvicinato un ottantenne e lo aveva abbracciato con affetto; l’uomo ha rapidamente respinto la sconosciuta ma pochi istanti dopo si è accorto della sparizione della collana d’oro che portava al collo. Alla scena però ha assistito una persona che stava transitando in motorino che si è insospettito e ha osservato la ragazza mentre questa si allontanava, entrando in un condominio poco distante.

Il motociclista ha quindi avvisato i poliziotti che si sono presentati nello stabile, sapendo che in un appartamento vive un cittadino romeno ai domiciliari per un furto analogo. La 21enne è stata trovata all’interno dell’abitazione ed è stata riconosciuta nonostante il rapido cambio d’abito. Successivi approfondimenti hanno permesso agli uomini del Commissariato di risalire a un precedente a carico della giovane, arrestata lo scorso anno per un reato analogo. Ora la ragazza dovrà rispondere dell’accusa di furto con destrezza mentre è al vaglio la posizione dell’uomo residente nello stabile che comunque, trovandosi in regime di arresti domiciliari, non avrebbe potuto dare ospitalità a una persona domiciliata altrove (a Milano, nella fattispecie).