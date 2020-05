Sacro Monte, tornano i fedeli “alla ricerca della normalità“

Sono partiti col fresco della mattina.

Galleria fotografica Riprende la salita al Sacro Monte per il Rosario 4 di 11

Due, tre persone, poi sempre di più fino a raggiungere un numero cospicuo e tale da formare un flusso ben distanziato ma continuo, persona dopo persone.

L’obiettivo era raggiungere la vetta per pronunciare il Rosario. Un rito che rappresenta molto di più di un momento di raccoglimento in preghiera, perché in questo periodo costituisce una prova di volontà.

Un desiderio di ritorno alla normalità che decine di fedeli hanno manifestato con un’epifania di passi prima in salita, superata la Porta, poi in discesa sulla via del ritorno.

«Stamattina, timidamente e con le cautele imposte dall’attenzione al distanziamento, alle 7,00 alla Prima Cappella del sacro Monte di Varese, è ripresa la salita lungo il viale delle Cappelle con la recita del S.Rosario e la S. Messa alle ore 8,00 in Santuario», scrive Anna Maria.