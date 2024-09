Piano asfaltature a Varese: lavori dal 25 settembre in via Daverio e via Corridoni

Saranno via Daverio e via Corridoni le prossime strade che saranno interessate dai lavori di asfaltatura avviati dal Comune di Varese.

A partire da domani 25 settembre iniziano le opere di riqualificazione della via Daverio. Una volta terminati i lavori sulla via e con la ripristino della viabilità, le opere di asfaltatura proseguiranno sulla via Corridoni. I lavori verranno eseguiti evitando per quanto possibile gli orari di maggiore affluenza e le opere più impattanti sul traffico saranno eseguite durante le ore serali e notturne, dalle 20.00 alle 6.00.