Seminario interattivo della Camera di Commercio sul Mud 2020

Il 25 maggio alle 9.15 la Camera di Commercio di Varese organizza un seminario interattivo online dedicato all’aggiornamento sul MUD 2020 (dati 2019), ovvero il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale , la cui scadenza è per giugno prossimo.

Il seminario si rivolge a imprese, enti, associazioni di categoria e professionisti interessati.

Verrà illustrata la struttura del modello, le esenzioni e i soggetti obbligati alla dichiarazione, le modalità per la presentazione della comunicazione con l’invio telematico e la forma semplificata.

Non mancherà, poi, un esame della compilazione delle comunicazioni rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi e degli apparecchi elettronici. Intervengono: Anna Deligios, dirigente Camera di Commercio di Varese, e Marco Botteri, Ecocerved Scarl.

Il webinar è organizzato sulla piattaforma Microsoft teams. Il link per il collegamento sarà inviato qualche giorno prima dell’evento all’email indicata in fase di registrazione. La partecipazione è gratuita, previa appunto registrazione online sul sito della Camera di Commercio .

Foto di dumcarreon da Pixabay