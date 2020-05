Si è spento Aurelio Demolli, fondatore della Polleria Demolli

E’ una brutta giornata per la storia del commercio varesino.

A poche ore la notizia della morte della fondatrice della drogheria Vercellini, Anita, è arrivata la notizia della morte di Aurelio Demolli, fondatore della storica polleria, ora in via Bernascone, ma nata in via Carrobbio, nel pieno centro di Varese.

Il negozio, ora gestito dalla figlia Ludovica, è stato da poche settimane inserito tra i negozi storici della Regione Lombardia: è stato aperto nel 1960, esattamente sessant’anni fa.