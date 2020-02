Nuovi negozi storici in centro a Varese, tra conferme e scoperte

Sono in una manciata di metri i quattro nuovi negozi storici nel centro di Varese.

Galleria fotografica I volti dei negozi storici del centro 4 di 14

Sta in via Rossini la Casa della Pantofola, aperta nel 1971 in via Canonichetta e ora in via Rossini, con un negozio più grande e ora non più solo di pantofole.

E’ in largo Edgardo Sogno, di fronte al Miv, la Polleria De Molli, datata 1960: prima in un piccolo negozio di via Carrobbio,ora è un must per chi cerca polli in tutte le forme e fattezze.

E’ all’inizio di via Como Gigante, che dal 1967 è la numismatica a Varese, e anche ben oltre, per le sue attività non solo commerciali ma soprattutto culturali e di collezionismo.

E’ un punto fermo di piazza Repubblica dagli anni settanta (più precisamente dal 1977), infine, il Nuovo Bar, che dell’epoca della sua nascita ha conservato persino il bancone.

Sono rappresentanti di quel centro città che resiste, e si fa scoprire e riscoprire con questo riconoscimento regionale: nel video, ci raccontano brevemente la loro attività.

Insieme a loro va citato il quinto nuovo negozio storico della città, il circolo di Capolago, datato 1968.