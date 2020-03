Il “Gigante” della numismatica è nato a Varese

Del fatto che, stabilmente ma silenziosamente, rappresenti una realtà del commercio varesino, la maggior parte di noi se n’è accorta solo perchè faceva parte della nuova lista di negozi storici della città, stilata dalla Regione Lombardia alla fine di febbraio.

Ma chi fosse, e cosa rappresentasse la Gigante srl, con sede in un piccolo negozio di via Como 4, a pochi passi da vicolo Canonichetta e sotto l’ombra del Bernascone, erano davvero pochi a saperlo.

«Non si preoccupi, credo non lo sappia nemmeno il barista del caffè di fianco» dice scherzandoci su Fabio Gigante, la seconda generazione di una attività fatta nascere dalla mamma, ancora saldamente al timone in negozio.

Un lavoro basato sull’amore per l’arte, la storia e tutto ciò che è riconducibile al bello: questa è la passione che ha spinto la fondatrice, Lucia Tabanelli, ad operare nel mercato numismatico antiquario e in quello dell’oro fisico da investimento, seguita ora anche dal figlio Fabio.

Eppure, “Gigante” è un nome che nella comunità di appassionati della numismatica in Italia è un vero e proprio mito: «Da sempre siamo stati nell’ambito del collezionismo e dell’investimento. Siamo sempre stati dei numismatici, cioè collezionismo di monete antiche, medievali e moderne, e anche di investimento, perché abbiamo sempre trattato le monete d’oro – spiega Gigante – Poi siamo diventati anche editori: pubblichiamo i cataloghi nazionali sia di monete che di carta moneta, le opere numismatiche più vendute da sempre in Italia. Già dagli anni 80 abbiamo iniziato la vendita per corrispondenza, abbiamo quindi anticipato il boom di internet. Dagli anni 90 abbiamo abbinato al laboratorio di analisi numismatiche anche quello gemmologico e siamo entrati così nel mondo dei preziosi. Ora siamo anche operatori professionali in oro autorizzati dalla banca d’Italia, operiamo perciò nel campo degli investimenti d’oro come i lingotti o le monete»

Quello che “fa la differenza” in Italia però sono in particolare i loro cataloghi, editi dal 1992: autore è sempre Fabio Gigante, che ha realizzato la prima monumentale opera (Il volume ha circa 800 pagine) e l’ha aggiornata, anno per anno, fino al 2020.

Il “Catalogo Gigante” è il più autorevole punto di riferimento del mercato numismatico italiano. E’ un evoluzione del loro catalogo commerciale, che serviva alla vendita per corrispondenza, ma è diventato molto di più: un vero e proprio strumento di cultura per gli appassionati.

Un progetto portato avanti con tale passione da meritare di essere trasferito in rete: Fabio Gigante ci sta lavorando dal 2016, e il lavoro di “Numispedia”, portale per la memoria digitale dei beni culturali numismatici, è a un passo dall’essere ultimato.

Il lavoro della Gigante srl, sia per i loro cataloghi sia perché è sono tra i pochi esperti italiani certificati nella valutazione di oro e gemme, si svolge prevalentemente con clienti extravaresini: Fabio e sua madre Lucia, però, li potete trovare senza difficoltà nella loro vetrina di via Como.

«Non abbiamo mai voluto uscire dal contesto del negozio. Per noi il negozio è un ufficio, però ci piace il contatto con il pubblico. Piuttosto che stare in un posto dove si deve prendere appuntamento, preferiamo che le persone entrino, aprano la porta e siano direttamente a contatto con noi. Anche se la maggioranza del nostro lavoro non avviene a Varese, naturalmente».