Sopralluogo alle Bustecche della Lega: “aree verdi abbandonate dal comune”

Una delegazione della Lega di Varese è stata protagonista di un sopralluogo nel quartiere delle Bustecche.

Ad organizzarlo Marzia Baratti, militante della sezione di Varese, insieme ad una folta delegazione della sua sezione: Cristiano Angioy, Anna Saraceno, Beppe Marzotto, Carla Minonzio, Rosita Caielli, Simone Marcolli, Massimo Picozzi e Alberto Nicora. Presente anche il Consigliere comunale Marco Pinti, che nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione in Comune per avere spiegazioni dalla giunta sulla situazione.

«Il sopralluogo si era svolto sabato 22 febbraio ed era in programma da giorni – spiega Alberto Nicora, Coordinatore cittadino della Lega Giovani – poi si è fermato tutto perché siamo entrati nell’emergenza sanitaria. Ora, che ci stiamo avviando verso un ritorno alla normalità, pur senza abbassare la guardia, possiamo ricominciare anche ad occuparci delle questioni rimaste in sospeso, che hanno una forte importanza per la qualità della vita dei cittadini».

«Il problema principale, emerso dal dialogo con i residenti, è la completa assenza del Comune – aggiunge Marzia Baratti – la quasi totalità delle aree verdi è tenuta e mantenuta dagli abitanti a proprie spese. Il terreno, quando piove, si allaga, rimanendo paludoso con tutti i rischi igienici che ne conseguono, in particolare con il proliferare delle zanzare. Si tratta di un’area a ridosso delle abitazioni, ci tengo a precisare, e questo rende la situazione ancora più grave. Anche perchè è ormai costante la presenza di ratti, ma anche in questo caso i cittadini sono costretti a provvedere da soli».