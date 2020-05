Stampa la tua essenza

Da oltre trent’anni, Soluzioni Serigrafiche si occupa della preparazione degli impianti per serigrafia e tampografia e della stampa su differenti supporti, dall’abbigliamento all’oggettistica, fino ad arrivare ai materiali Pvc adesivi su bobina e ai supporti rigidi.

Soluzioni Serigrafiche si occupa della realizzazione delle grafiche per magliette, felpe, cappellini, camicie, borse, abbigliamento sportivo e da lavoro, striscioni pubblicitari, stampa diretta si qualsiasi tipo di gadget, produzione e sviluppo di pellicole tramite fotounità.

La stampa su abbigliamento serve per personalizzare il proprio stile, sentirsi unici e speciali, ne lavoro, nello sport e nel tempo libero. Grazie alla tecnica della stampa in serigrafia o della stampa diretta si possono personalizzare magliette, felpe, cappellini, accessori, capi spalla e tanto altro.

Gli adesivi personalizzati possono dare visibilità al tuo business e catturare l’attenzione dei clienti mentre vetrofanie, adesivi prespaziati e scritte adesive sono perfetti per rendere unico ogni ambiente.

Agende e calendari possono diventare un regalo da fare a una persona cara (ideali per ricordare un momento speciale) o un gadget perfetto per la propria attività. E proprio la stampa di gadget personalizzati è una delle attività dove Soluzioni Serigrafiche permette di sbizzarrire la propria fantasia, potendo scegliere tra portachiavi, agende, calendari, tazze, penne, magliette, felpe, chiavette USB, mouse pad, cover per smartphone e tantissimo altro ancora.

L’azienda si occupa anche della realizzazione id grafiche vettoriali, fotolito e fotoritocco, stampa UV (a raggi ultravioletti, capaci di asciugare completamente e quasi istantaneamente l’inchiostro, permettendo una stampa più pulita e di migliore resa dei colori) e realizzazione di striscioni pubblicitari personalizzati.

La stampa con fotounità al laser permette di incidere direttamente sulla pellicola garantendo alta definizione per font piccoli e un nero ad alta coprenza che favorisce incisione dei telai o lastre.

Attraverso il suo Kit Facciamoci Notare, Soluzioni Serigrafiche vuole fornire alle aziende un kit composto da abbigliamento, penne e adesivi sagomati personalizzabili, per vivere al meglio questa difficile fase 2 in cui è importante ripartire senza nascondersi e anzi distinguendosi rispetto agli altri mettendo in risalto il proprio logo e i propri colori aziendali.

Per avere maggiori informazioni o per contattare l’azienda è possibile scrivere a info@soluzioniserigrafiche.it, chiamare i numeri 02 27015960 o 349 5523611 oppure prenotare la propria consulenza gratuita.