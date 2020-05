Taino cerca volontari per il centro estivo

Volontari cercasi. In attesa di conoscere le normative definitive in materia di centri estivi il Comune di Taino ha aperto un tavolo di lavoro con l’oratorio e con la scuola in previsione della possibilità di organizzare attività estive per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni per il periodo giugno-agosto.

«Abbiamo chiesto alle famiglie – spiega l’amministrazione – di far conoscere i propri bisogni, abbiamo bisogno di raccogliere le adesioni dei volontari che vorranno mettersi al servizio della comunità per lo svolgimento del centro estivo. Nello specifico si cercano persone che vogliano dare un supporto alle attività, addetti ai controlli e addetti alle pulizie e alla mensa».

Per la realizzazione del campo estivo è necessaria la partecipazione di molti volontari. È quindi una buona occasione per tutti coloro che abbiano un po’ di tempo libero da mettere a disposizione per la propria comunità. Chi sia interessato può compilare il modulo online a questo link e indicare le settimane e gli orari di disponibilità, oltre al genere di attività che si preferirebbe svolgere.

Per altre informazioni e per conoscere meglio il progetto, è possibile contattare gli uffici comunali (Ufficio socio educativo Elena Paietta 333/7887985 – Assistente sociale Giulia Ghezzi assistentesociale@comune.taino.va.it).