Torna il consiglio comunale in videoconferenza, si vota la maxi-variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Busto Arsizio torna a riunirsi in videoconferenza, si spera, per l’ultima volta in questa modalità. Il presidente del Consiglio Comunale Valerio Mariani non esclude che, a partire dalle prossime commissioni, si possa tornare a riunirsi a Palazzo Gilardoni, sfruttando l’ampiezza della sala esagonale.

La convocazione è prevista per lunedì 25 maggio alle 20,30 con un ordine del giorno composto da 17 punti tra i quali l’approvazione della maxi-variazione di bilancio che servirà ad aiutare famiglie, commercianti, imprenditori a ripartire dopo la chiusura di due mesi imposta dal governo centrale per contenere la pandemia da Covid. Una manovra, come è stata definita dalla giunta Antonelli, da circa 5 milioni di euro complessivi. Altro punto da discutere sarà lo schema di convenzione per la gestione della tesoreria e della cassa comunale.

Gli altri punti riguardano interrogazioni e mozioni da parte di singoli consiglieri o gruppi. Tra questi spiccano le due interrogazioni di Pd e Movimento 5 Stelle che riguardano la manifestazione organizzata da Matteo Sabba, presidente del Distretto Urbano del Commercio, che ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ha sostenuto l’iniziativa e chi l’ha definita una forzatura non necessaria in un momento molto delicato.

La seduta potrà essere seguita dal pubblico attraverso la web tv comunale gestita da Radio BustoLive, sul sito istituzionale .