Tornano le messe di popolo in centro: ecco gli orari

Anche la comunità pastorale Sant’Antonio Abate, che riunisce le parrocchie del centro di Varese – San Vittore, Bosto, Casbeno, Brunella – sono entrate nella nuova fase dell’emergenza Covid, che si è aperta da lunedì 18 maggio: con il ritorno delle liturgie seguendo le prescrizioni dei decreti ministeriali.

È previsto che a regolare l’accesso alle chiese durante le celebrazioni siano volontari e collaboratori: una presenza che assicura il rispetto delle misure di sicurezza e mostra l’accoglienza con cui la comunità vive questo momento.

Le presenze saranno contingentate alla capienza delle singole chiese secondo le direttive del Protocollo: dopo i distanziamenti imposti dal decreto, nella basilica di san Vittore i posti disponibili sono 142, nella chiesa di sant’Antonio alla Motta sono 49, a Casbeno sono 90, Alla Brunella i posti disponibili sono 100, a Bosto sono 51 e nella piccola ma centralissima chiesa di san Giuseppe i posti sono 22.

Il cammino dovrà essere graduale e progressivo in questa fase di ripresa delle s. Messe, le quali avranno, per questo, orari leggermente modificati:

ORARIO FERIALE VIGILIARE FESTIVO BASILICA 7.20 (san Giuseppe),

8.30, 10.00 e 18.30 18.00 8.30, 10.00, 11.30, 12.00 (S. Antonio), 17.30, 21.00 (Basilica) BOSTO 8.30 18.30 9.30, 11.30 BRUNELLA lunedì 18.00;

da martedì a venerdì 9.00, 18.00

sabato 9.00 18.00 8.30 (chiesa parrocchiale),

10.00, 11.15, 19.00 CASBENO lunedì e giovedì 18.00;

martedì, mercoledì,venerdì, sabato 8.30 18.00 8.00 (chiesa parrocchiale),

9.30 11.15, 18.00

Da notare, in particolare, il ritorno in basilica della messa domenicale delle 21, da qualche tempo “trasferita” in sant’Antonio alla Motta. Per motivi di distanziamento sociale, è perciò tornata nella sua sede tradizionale.

Nonostante la pandemia, la Chiesa ha proseguito l’annuncio evangelico in tanti modi: canali televisivi, web e social della Comunità Pastorale, almeno fino alla fine del mese di Maggio, restano comunque a disposizione per chi per età o salute sospende il precetto festivo per continuare a seguire e partecipare attraverso i mezzi di comunicazione.