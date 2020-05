Torrente Strona, acque sporche: “Possibile che succeda ogni anno?”

Le acque del torrente Strona a Mornago oggi sono sporche, scure. Fino a pochi giorni fa erano pulite e piene di vita.

La denuncia arriva dal profilo Facebook di Jacopo Tozzo che ha postato foto e commenti sulla pagina Sei di Mornago se…: «Oggi, come ogni anno, il destino dei pesci, gamberi e altre forme di vita che durante il periodo di inattività delle aziende ripopolano le acque, viene segnato dagli scarichi di chissà chi. Siamo quasi abituati a scene strazianti come quelle documentate nelle ultime foto (scattate da un compaesano pochi anni fa). Vorrei anche sottolineare che queste acque bagnano i campi coltivati di molte proprietà. Possibile che negli anni questa storia non si è mai risolta?».