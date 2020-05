Trecentocinquanta rospi e rane aiutati ad attraversare in sicurezza

Più di 350 esemplari di rospo comune (Bufo bufo) sono stati salvati nel periodo tra febbraio e aprile 2020 nel Comune di Luvinate, grazie ai volontari delle associazioni Lipu, Legambiente, Royal Wolf Rangers e Gev.

In collaborazione con alcuni residente, è stato realizzato con successo il sistema di monitoraggio della zona per permettere agli anfibi messi di attraversare in sicurezza l’area più a rischio.

Il progetto “Sos rospi di Luvinate” vede l’amministrazione comunale in prima fila, grazie al posizionamento delle barriere provvisorie di contenimento, che si sono rivelate fondamentali per impedire l’attraversamento della strada da parte dei rospi, e grazie al supporto alle attività di sensibilizzzione.

Non solo, il progetto prevede ora la creazione di uno stagno nel giardino della scuola primaria comunale, situata proprio nel mezzo del tratto che gli anfibi compiono per spostarsi dal bosco alle zone umide riproduttive. Un intervento che andrebbe a impedire l’attraversamento su strada e darebbe un forte contributo per rafforzare la popolazione di anfibi, che negli ultimi anni è stata messa a dura prova da eventi come incendi e frane.