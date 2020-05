Un evento per raccontare il turismo che riparte

VareseNews e V2Media protagonisti della Milano Digital Week con un evento dedicato al turismo dopo la pandemia. Ecco la diretta della giornata, che prenderà il via alle 10.30.

Ad aprire la mattinata, alle 10.30, Nicola Zanardi, fondatore Milano Digital Week. Per fare il punto sulle misure introdotte dal governo per rilanciare il settore sarà il sottosegretario al Mibact con delega al turismo Lorenza Bonaccorsi.

Roberta Milano, Travel and Tourism digital strategist, illustrerà invece il ruolo che le tecnologie digitali possono giocare per rilanciare il comparto. Andrea Buffarello, direttore generale I Palazzi, spiegherà come cambia l’accoglienza, mentre il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi farà il punto sulle misure di sostegno messe in campo dall’ente camerale.

La seconda parte della mattinata, con il via a partire dalle 12, presenterà invece una carrellata delle attrazioni turistiche del territorio. Dalle piste ciclabili con Paolo Pileri (Politecnico di Milano) alla via Francisca del Lucomagno, dai beni archeologici con Elena Castiglioni (Archeologistics), dalle ville storiche con Marco Di Luccio (Fai) ai laghi, con i presidenti delle due autorità di bacino del territorio Fabio Passera e Massimo Mastromarino.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, un bar camp con alcuni operatori del settore che racconteranno i loro progetti di rilancio del comparto turistico.