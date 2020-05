Violenza, resistenza e oltraggio: i carabinieri usano spray al peperoncino

Nella nottata di ieri, a Varese, in Piazza Monte Grappa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 55enne venditore ambulante, già ben noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile dei reati di violenza, resistenza è oltraggio a un pubblico ufficiale. In particolare i militari operanti hanno proceduto al controllo del soggetto mentre si trovava a piedi in questa Piazza Monte Grappa.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo senza una ragionevole motivazione ed in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche, inveiva ed aggrediva i militari venendo immediatamente bloccato.

In tale contesto, per vincere la violenza opposta dal soggetto i militari erano costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione.

L’arrestato veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.