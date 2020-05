“Zoomiamoci!”, arriva il Webinar del Gulliver

Anche al Gulliver iniziano gli incontri webinar: arriva “Zoomiamoci! Un’ora in diretta per parlarne insieme”.

Il Centro propone quattro incontri online aperti al territorio per incontrarsi, riflettere ed approfondire bisogni e difficoltà che siamo chiamati a sperimentare in questa fase di convivenza con il corona virus. Inizieranno martedì 19 maggio e si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.

Il programma:

Martedì 19 maggio: “Fame d’aria – Alimentazione e stress”

Cibo ed emozioni, quale relazione? Verso una maggior consapevolezza nell’ascolto del proprio corpo e delle proprie emozioni legate all’atto del mangiare.

Con Manuela d’Antonio (psicologa e psicoterapeuta) e Valeria Genduso (psicologa e psicoterapeuta)

Giovedì 21 maggio: “Convivenza h24: ostacoli o opportunità?”

Settimane di lockdown in casa con il proprio/la propria partner. Come stiamo dopo una convivenza h24? Quali occasioni di crescita? Quali criticità?

Con Cristina Lo Mele (psicologa e psicoterapeuta) e Ilaria Molinati (assistente sociale e mediatrice famigliare)

Mercoledì 27 maggio: “CambiaMenti – Le risorse nella crisi”

Un momento di crisi porta con sé tutto un vissuto emotivo da esplorare e riconoscere. Quali strumenti mettere in campo per far fronte a questo “circolo di cambiamenti” che si ripete in continuazione? Quali sfide?

Con Donata Fedele (psicologa) e Cristina Lo Mele (psicologa e psicoterapeuta)

Venerdì 29 maggio: “Genitorialità h24 – Gli effetti dell’isolamento sui bambini in età scolare e prescolare”

Genitore, lavoratore, professore e psicologo!! Quali risorse per accompagnare i figli in questo periodo di cambiamento? Quali gli effetti emotivi nei bambini?

Con Margherita Pasella (psicologa) e Roberta Trinca (psicologa e psicoterapeuta)

ORARIO

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 18:30 alle ore 19:30

ISCRIZIONI

I posti sono limitati. E’ pertanto obbligatorio iscriversi inviando un’ email a comunicazione@centrogulliver.it E’ possibile iscriversi al singolo webinar, oppure a più incontri.

CONTRIBUTO

Per ogni incontro, a ciascun iscritto è richiesto un contributo di € 10,00 a sostegno del progetto “Anche se dietro una mascherina noi ci siamo” per permettere al Centro Gulliver di continuare ad acquistare tutti i dispositivi di protezione per i propri Operatori, garantendo così di svolgere al meglio il proprio lavoro di cura. E’ possibile effettuare la donazione cliccando su questo link https://www.retedeldono.it/it/progetti/centro-gulliver/anche-se-dietro-una-mascherina-ci-siamo

PIATTAFORMA

Gli incontri, che si terranno su piattaforma Zoom, saranno raggiungibili attraverso un link che verrà inviato via email a tutti coloro che si saranno iscritti e avranno completato la donazione. Sempre tramite email gli iscritti riceveranno le istruzioni di partecipazione.

INFO

Per informazioni telefonare al n. +39 334 392 6722