Acque promosse: tutte le spiagge dove fare un tuffo Lago Ceresio

Spesso nei mesi di giugno e luglio contiamo i giorni che ci separano da un tuffo al mare, quando potremmo ingannare l’attesa in un modo molto più divertente, rinfrescante e all’insegna della scoperta del bello che ci circonda: parliamo di un bel tuffo nel Lago Ceresio, una perla incastonata fra le Prealpi Italiane e la Svizzera, circondato da montagne verdissime e borghi pittoreschi, capace di offrirci la sensazione di essere in vacanza sottocasa, risparmiandoci anche le terribili ore di coda in autostrada tipiche dei week end di esodo estivi.

Sette i punti indicati sul Portale Acque del Governo che passano l’esame delle campionature, dove tuffarsi quindi in totale sicurezza per quanto riguarda la qualità delle acque. I promossi a pieni voti sono ben cinque e si aggiudicano “Eccellente”:

Brusimpiano (VA), Spiaggia Montelago

Campione D’Italia (CO), Lido Di Campione

Valsolda (CO) Spiaggia Santa Margherita Cerotti

Claino con Osteno (CO), Lido Campeggio

Porlezza (CO), Parco San Marco

Promosse con “Buono” altri due lidi:

Lavena Ponte Tresa (VA), Lido Ponte Tresa

Porlezza (CO), Lido Porlezza

Alcune spiagge sono anche attrezzate e offrono la possibilità di noleggio sdraio, bar e servizi. Non resta che andare a preparare costume e ciabatte e imparare a godersi il Lago Ceresio, che fino al secolo scorso era indubbiamente la meta più cool per i Milanesi in cerca di frescura.

Permangono purtroppo le condizioni di criticità a Porto Ceresio (VA), che anche quest’anno non passa l’esame della balneabilità delle sue acque.