Ambulatori di chirurgia pediatrica negli ospedali di Tradate, Angera e Cittiglio

Chirurgia pediatrica: nuovi ambulatori a Cittiglio, Tradate e Angera.

L’attività è ripresa, con importanti novità.

Dopo l’avvio a metà febbraio di un ambulatorio serale (tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30), l’offerta della Chirurgia pediatrica si amplia ulteriormente per venire ancora più incontro alle esigenze delle famiglie: sono stati aperti, infatti, tre ambulatori di Chirurgia Pediatrica negli Ospedali di Cittiglio, di Tradate e di Angera, una volta al mese in ciascuna sede, il giovedì pomeriggio, su prenotazione.



«In questo modo saremo ancora più vicini al territorio e in particolare ai Pediatri di libera scelta – commenta il Dott. Valerio Gentilino, Direttore della Chirurgia pediatrica – ma anche a tutte le sedi afferenti al Dipartimento Donna e Bambino della nostra ASST, diretto dal Professor Massimo Agosti».

In questi nuovi ambulatori sono erogate le prime visite per bambini da zero a 18 anni con patologie chirurgiche pediatriche e inoltre i controlli post-chirurgici sui piccoli pazienti operati al Del Ponte ma che vivono vicino ai presidi di Cittiglio, Tradate e Angera, evitando alle famiglie di tornare a Varese.

Parallelamente ha ripreso a regime l’attività ambulatoriale di Chirurgia pediatrica all’Ospedale Del Ponte.