Asst Valle Olona: “Massima collaborazione con le autorità inquirenti”

Il commento dell’Asst Valle Olona alla notizia dell’arresto di una cinquantanovenne dirigente dell’area logistica della farmacia dell’ospedale di Saronno e un imprenditore di 10 anni più giovane di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

I reati contestati sono peculato in concorso e per l’imprenditore anche autoriciclaggio.

Grazie alle investigazioni è stato possibile ricostruire i passi dei due indagati: la dottoressa, una cinquantanovenne dirigente dell’area logistica della farmacia dell’ospedale di Saronno faceva comparire gli ordini come necessari per l’ospedale per poi consegnarli dentro a scatoloni all’imprenditore che li rivendeva ad altri ospedali.

In merito alla vicenda odierna occorsa a una dipendente della Farmacia dell’Ospedale di Saronno, è opportuno evidenziare che l’ASST Valle Olona è soggetto attivo e sta fornendo, come doverosa consuetudine, la massima collaborazione alle autorità inquirenti.

