“Auto che sfrecciano nella strada dei bus, nessuna biglietteria: il nuovo capolinea è inadeguato”

Pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che prende quotidianamente il bus al nuovo capolinea di Varese: “Le auto continuano a sfrecciare in una strada che non possono più usare, rischiamo ogni giorno”

Buongiorno redazione,

Scrivo per segnalare quanto sia inadeguato il nuovo capolinea autobus a Varese.

Ogni giorno prendo il bus per recarmi a lavoro e per tornare e quotidianamente assisto a veri e propri “tentati omicidi” da parte delle auto che si infilano tra un bus posteggiato e l’altro per arrivare al semaforo e svoltare in stazione o, peggio ancora, per bruciare il verde non facendo la coda in viale Milano.

Inoltre, anche sulla corsia di transito riservata ai bus, continuano a passare macchine che molto spesso frenano all’ultimo per evitare i pullman che (giustamente) si muovono per partire. Gli autisti ed il personale delle autolinee lo fanno notare anche se non è loro compito, tante volte prendendo maleparole. In 3 settimane che è stato aperto non ho visto un vigile transitare ne fermarsi.