Capannoni Mobili a Milano, come scegliere quello adatto a te

Molte le aziende di beni e di produzione che si avvalgono di capannoni industriali per custodire e smerciare i loro prodotti, scegliere quello idoneo però non è semplice, bisogna valutare oltre al prezzo, molti aspetti quali le dimensioni, la localizzazione e una facile dislocazione, ed essere allo stesso tempo pratico e ottimale per lo svolgimento di mansioni di trasporto e logistica.

CAPANNONI MOBILI, AGRICOLI E PIATTAFORME ELEVATRICI

I capannoni mobili, le piattaforme elevatrici e i capannoni mobili sono strutture in pvc, molto utilizzate e ricercate dalle aziende agricole e di logistica industriale, che spesso si affidano a questa soluzione poiché in grado di offrire numerosi vantaggi obiettivi:

Rapidità di montaggio;

Burocrazia di installazione minima;

Bassi costi di manutenzione.

Diversi i tipi di capannoni disponibili in base alle esigenze aziendali: capannoni mobili, retrattili, agricoli, estensibili, su ruote, telonati, a tettoia ecc.

CAPANNONI MOBILI

Le tensostrutture in pvc, costituiscono una valida alternativa ai capannoni in metratura, progettati per offrire la migliore “soluzione logistica” per qualsiasi azienda della “piccola e grande” industria di ogni settore. Sono strutture molto vantaggiose in quanto consentono di:

Modificare la struttura anche in corso d’opera in base a nuove esigenze logistiche;

I diversi modelli disponibili permettono di scegliere la soluzione più idonea in base allo spazio disponibile da utilizzare;

L’iter burocratico per l’installazione è veloce e richiede meno documentazione rispetto alle costruzioni in muratura;

Strutture personalizzabili e su misura in base alle reali esigenze;

Velocità di realizzazione;

Soluzioni a costi contenuti.

Senza dover rinunciare alla sicurezza e all’estetica, la personalizzazione delle tensostrutture è in grado di fornire chiusure di sicurezza: porte avvolgibili orizzontali e verticali, porte a libro, portoni sezionali e porte scorrevoli; rampe di carico e scarico merci attrezzate ; progettazione ed allestimento di pensiline, tettoie, soppalchi e piattaforme elevatrici.

CAPANNONI AGRICOLI

Queste tensostrutture sono sempre più utilizzate in campo agricolo, in quanto l’acciaio zincato utilizzato per la loro costruzione, riesce a soddisfare appieno le esigenze di dimensioni e di funzionalità richieste dal cliente.

Realizzati in resistenti strutture metalliche con manto di copertura in pannelli coibentati, in fibrocemento ecologico, in alluminio o lastre in lamiera e canali di gronda in acciaio inox o pvc, ideali per contenere camion e trattori e vari attrezzi manuali, tenere al riparo “coltivazioni agricole” ma anche allevamenti agricoli e bestiame.

Varie le strutture disponibili, in base alle esigenze personali del cliente:

Capannone mono falda per stalla di 200 capi;

Capannone mono falda per allevamento bestiame, e attrezzi vari;

Capannone doppia falda per coltivazioni agricole;

Coperture in pvc.

PIATTAFORME ELEVATRICI

Sono macchinari di sollevamento automatizzato che permettono il sollevamento di persone e merci varie, utilizzate nella grande distribuzione e nei cantieri edili.

Dispositivi utili allo spostamento verticale di persone o merci, una valida alternativa ai “ponteggi tradizionali”, che permette di raggiungere altezze importanti nel rispetto “di tutte le norme” di sicurezza.

Sono costituite “da un piano” di appoggio orizzontale collegato a un supporto fisso, che comanda l’altezza desiderata.

Una vasta gamma di modelli di piattaforme elevatrici è disponibile sul web, capaci di offrire numerosi vantaggi:

Supporti sicuri e stabili con basso o quasi nullo rischio di sbilanciamento;

Strumenti personalizzabili in base alle esigenze;

Funzionano anche su base trasportabile;

Movimento lento e sicuro.

CAPANNONI MOBILI A MILANO: GUIDA ALLA SCELTA

I capannoni mobili rappresentano la soluzione moderna di molte imprese in grado di soddisfare le esigenze di coperture: robusti, efficienti e rapidi da installare.

Il vantaggio principale dei capannoni mobili è la loro versatilità, che permette alle aziende di personalizzare e ottimizzare lo spazio, adattandolo ad ogni situazione.

La scelta giusta di un capannone mobile è da ricercare in base alle necessità aziendali, allo spazio necessario per lo svolgimento dell’attività e nella specifica del ramo di azienda.

Se siete alla ricerca di un capannone mobile a Milano, molte sono le offerte sul web di capannoni già esistenti, adattabili alle vostre esigenze ma non sempre soddisfano le vostre aspettative.

Sarebbe meglio sicuramente, soprattutto a Milano, città industriale molto avanzata tecnologicamente, affidarsi a persone esperte del settore in grado di personalizzare ed ottimizzare anche i piccoli spazi, per progettare la tensostruttura perfetta per voi.

Molti i siti pubblicizzati sul web, ma attenzione alla scelta, affidatevi a produttori leader “del settore”, che utilizzano esclusivamente materiali di alta qualità, che lavorano in rispetto della sicurezza e che instaurano un rapporto diretto con il cliente e lo seguono passo dopo passo, durante tutta la programmazione e la realizzazione del capannone mobile.

