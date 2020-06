I Carabinieri di Luino controllano la movida e il rispetto delle norme anti Covid

Due bar sanzionati per non aver ottemperato alle norme anti Covid, una settimana fa. Questa notte un’uscita ben dopo mezzanotte per musica alta e cittadini che chiamavano per disturbo della quiete pubblica.

I carabinieri di Luino sono al lavoro in questi giorni per tenere d’occhio la movida cittadina.

Di ieri la notizia che due sanzioni amministrative sono state elevate ad altrettanti locali del centro: si tratta di due multe da 280 euro ciascuna per non aver ottemperato alle disposizioni che obbligano i gestori ad evitare assembramenti fuori dai locali.

La musica eccessivamente alta è stata invece la motivazione che ha fatto arrivare una pattuglia dei militari sul lungolago nel cuore della notte, dove alcuni avventori tra l’altro sono stati visti in atteggiamenti violenti da alcuni testimoni.