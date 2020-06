I centri estivi ripartono anche a Linate Pozzolo

Nonostante le restrittive norme anti Covid-19 abbiano reso non semplici le procedure di attivazione dei centri estivi, il comune di Lonate Pozzolo – l’Assessorato e i funzionari dei Servizi Sociali – collaborando con la parrocchia, le associazioni e i privati, ha raggiunto l’obiettivo della copertura di tutte le fasce d’età.

Tutti i centri estivi attivati sul territorio sono stati studiati dagli organizzatori, verificando che tutte le norme richieste venissero messe in atto.

I centri estivi di fatto sono il primo tentativo di ritorno alla socialità, seppur con tutte le precauzioni necessarie, per i bambini e i ragazzi che per mesi si sono trovati a dover rinunciare all’aspetto peculiare della loro età: lo stare insieme e il gioco. Per la fascia d’età dell’infanzia sono programmate attività estive alla scuola Sormani, Parrocchiale e al Bambin Gesù di S. Antonino Ticino. Per la prima e seconda primaria la Parrocchia, con grande impegno, è riuscita ad organizzare fin da subito un centro estivo usufruendo degli spazi della Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù.

Per le altre fasce d’età invece verrà attivato, seppur sotto una veste differente, l’oratorio estivo. Il Basket Lonate, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, usufruirà degli spazi delle scuole Primarie Dante e del campo sportivo adiacente, garantendo con il “City Camp” attività rivolte ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. Verrà attivato un centro estivo anche presso l’agriturismo Agricola Valticino, fattoria didattica accreditata da Regione Lombardia. L’Associazione DragoLago invece ha organizzato un campo estivo per i bambini della primaria, presso l’Ex Dogana Austro-ungarica di Tornavento. Si ricorda che è possibile richiedere il bonus centri estivi, ove si abbiano i requisiti richiesti, per coprire le quote spese.