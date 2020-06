Coinger, sette comuni pronti al “divorzio”

Un nuovo passo verso la “scissione”. I sette Comuni che intendono lasciare Coinger, dopo la decisione della società di servizi di adottare la tariffa puntuale di bacino, sono: Gazzada Schianno, Albizzate, Azzate, Brunello, Buguggiate, Carnago e Mornago.

Domani sera, martedì 16 giugno, le amministrazioni comunali si incontreranno per stabilire le prossime mosse dopo che gli avvocati delle due parti, quello di Coinger e quello del blocco dei sette comuni, hanno cercato di trovare un accordo sui dettagli del “divorzio”. Situazione non semplice dato che è proprio sull’indennità da fissarsi nel caso di rescissione dal contratto che non si trova un’intesa.

La data, invece, è quasi certa il 30 giugno 2021, alla scadenza del contratto di sei anni firmato con l’ex consorzio che gestisce il servizio raccolta rifiuti.

«La cifra che i nostri cittadini si troverebbero a pagare con l’introduzione della tariffa puntuale di bacino è troppo alta – spiega il sindaco di Buguggiate, Matteo Sambo – E siamo convinti che non siano nemmeno solo quelli i costi che i Comuni che fanno capo a Coinger dovranno sostenere: la società parla di assumere due dipendenti per la gestione del custemer care, l’assistenza alla clientela, quando il servizio partirà. Asg-Agam ha otto persone dedicate alla gestione del servizio clienti per 80 mila cittadini di Varese; come possono bastarne due a Coinger per assistere 100 mila abitanti? Non crediamo sia fattibile».

Ormai si tratta solo di definire i dettagli e quello di domani sera sarà un ulteriore passo verso una separazione quasi inevitabile.

