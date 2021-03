Brunello e Gazzada Schianno si preparano a lasciare Coinger

Due comuni si preparano a lasciare Coinger. Dopo Lozza che ha rescisso l’accordo con la società nel 2018 decidendo di passare ad Aspem, ora tocca a Brunello e Gazzada Schianno.

Ci sono voluti lunghi mesi di trattative, con la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in 25 comuni della provincia (qui l’elenco), ma anche con le amministrazioni indecise se passare o no alla tariffa puntuale di bacino: alcune hanno deciso di restare e di sperimentare la nuova tariffa fino al 2023, come ad esempio Buguggiate, altre invece hanno scelto la strada del “divorzio”. Il fronte dei dissidenti era all’inizio numeroso e comprendeva oltre a Brunello e Gazzada Schianno anche Albizzate, Azzate, Buguggiate, Carnago, Cavaria con Premezzo, Mornago e Oggiona con Santo Stefano. La maggior parte di questi Comuni ha scelto di tentare la via della riconciliazione.

I comuni di Brunello e Gazzada Schianno invece metteranno ai voti la decisione di lasciare Coinger nei prossimi consigli comunali che si terranno il 30 di marzo a Brunello e il 31 a Gazzada Schianno.