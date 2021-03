La maggioranza di Brunello vota l’uscita da Coinger

Brunello ha scelto di uscire da Coinger. Il recesso è stato votato nell’ultimo consiglio comunale del 30 marzo: favorevoli i consigliere di maggioranza, contrari quelli dell’opposizione.

«Non è stata una scelta azzardata – spiega il sindaco Andrea Dall’Osto – Abbiamo passato mesi a consultare avvocati e a chiedere l’opinione di periti ed esperti. Siamo arrivati a questo punto perché Coinger non ci ha mai fornito i dati che volevamo, e non era chiaro se davvero fosse conveniente passare alla tariffa puntuale di bacino. Troppe incognite e io ai miei cittadini voglio fornire garanzie. Non ci ha convinto nemmeno la sperimentazione a due velocità che invece hanno accettato altri comuni: è un vincolo troppo ampio nel tempo, che investe le amministrazioni che verranno dopo di noi. Non ci pare corretto».

A sostenere la tesi della maggioranza Jacopo Ghiringhelli, a contestare l’indeterminatezza della scelta Giuseppe Ghiringhelli di “Brunello Orizzonte Comune”.

Così Brunello abbandona Coinger e potrebbe essere seguita da Gazzada Schianno e insieme scegliere una nuova società di gestione raccolta e smaltimento rifiuti. Quale potrebbe essere non è dato saperlo, almeno per ora: le trattative, dice Dall’Osto – sono ancora in corso: «È vero che la piattaforma di Coinger si trova a Brunello e noi perderemo il diritto ad utilizzarla, ma contiamo di poter conferire i nostri rifiuti in quella di Schianno. Vedremo. La prima mossa è stata fatta, comunicheremo al più presto il nome della nuova società cui il paese farà riferimento».