Colverde: il carrello solidale sostiene oltre venti famiglie in difficoltà

Un carrello della spesa pieno riempito ogni giorno di generi alimentari pronti per essere impacchettati e distribuiti a oltre venti famiglie in difficoltà. È questo il risultato raggiunto grazie alla generosità dei clienti del punto vendita Tigros di Colverde, che hanno lasciato parte dei loro acquisti nel carrello solidale vicino all’uscita del supermercato.

La Caritas parrocchiale di Colverde ha gestito il ritiro dei prodotti e la distribuzione alle famiglie bisognose del territorio. «La gente ha contribuito parecchio – spiega Maria Rosa, volontaria Caritas – le prime settimane dell’iniziativa raccoglievamo un carrello al giorno, oggi siamo sull’ordine di due carrelli pieni a settimana».

I prodotti raccolti, insieme al pane consegnato da due panetterie del territorio, vengono poi distribuiti ogni quindici giorni dai volontari della Caritas. «Siamo partiti con undici famiglie prima della crisi, oggi riusciamo a seguire ventidue famiglie». Le persone in difficoltà vengono identificate grazie alla collaborazione del Comune di Colverde e al centro di ascolto Caritas.

«Prima recuperavamo gli alimenti in chiesa – conclude la volontaria – chiuse poi le chiese per via dell’emergenza, ci è stata offerta questa possibilità da Tigros e ben o male oggi non compriamo più nulla, a parte qualche prodotto per l’infanzia che magari le persone non mettono nel carrello».