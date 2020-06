Crolla il tetto dell’ex tintoria di Casorate, chiusa via Milano

È crollata, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, una porzione della storica tintoria di Casorate Sempione, in via Milano, all’ingresso del centro del paese.

«Fortunatamente non ci sono stati feriti, ho emesso ordinanza urgente di chiusura al traffico carraio e pedonale di quel tratto di via Milano» spiega il sindaco Dimitri Cassani, che già ieri ha lanciato un appello alla prudenza: «Mi raccomando non passate nemmeno a piedi, le lesioni della facciata sono importanti e fino a quando non verrà messa in sicurezza, non si può escludere il rischio di crollo».

L’edificio – che si trova in posizione leggermente soprelevata rispetto alla strada – è dismesso da una quindicina di anni. Il sindaco ha emesso questa mattina, venerdì 19 giugno, «una ordinanza alla proprietà di ripristino e messa in sicurezza per pubblica incolumità entro 10 giorni al massimo». È probabile che si procederà con demolizioni selettive, ma l’entità dell’intervento è ancora da definire, per ora c’è stato solo un primo soppralluogo.

Quella della tintoria, come si diceva, è un’area molto centrale, ma la struttura «è molto degradata, anche per la natura della produzione che si svolgeva». Allo stato attuale il Pgt non aveva previsioni di recupero, era indicata solo come area dismessa. «È una delle strutture per cui la nuova legge regionale prevede l’inserimento nell’elenco di aree da recuperare, con obbligo per i proprietari, anche a fronte di premialità». Per ora rischia di essere solo un fabbricato semidemolito.