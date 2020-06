Cuasso al Monte, assalito dai calabroni mentre è al lavoro

Stava tagliando il verde nella piazzola ecologica di Cavagnano a Cuasso al Monte quando una nuvola di calabroni l’ha investito, lasciandolo tramortito a causa delle punture ripetute a un braccio.

Ferito, ma sembra non in pericolo di vita, un uomo di 39 anni che questa mattina, martedì è stato più volte punto dai calabroni a Cuasso al Monte attorno alle 10.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza di Areu e un elicottero sanitario con a bordo medico rianimatore che ha subito soccorso l’uomo.

Alla fine l’eliambulanza di Bergamo (foto e video) si è levata in volo alla volta del pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in codice giallo col paziente in shock anafilattico.

Dalle prime informazioni l’uomo è stato sempre cosciente pur presentando qualche difficoltà respiratoria.

Le punture di calabrone possono essere molto pericolose e avere esiti letali per l’effetto tossico del veleno percepito in maniera diversa dal metabolismo.

Diverse le segnalazioni e le chiamate di soccorso che avvengono ogni anno, soprattutto coi primi caldi intensi al 118.

Nel 2016 a Cuveglio un uomo di 78 anni perse la vita proprio a causa della puntura di uno di questi vespidi.