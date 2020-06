In diretta Facebook l’ultimo concerto della stagione dell’Insubria

In streaming l’appuntamento conclusivo della XIX Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria: venerdì 5 giugno alle 15.30 (in anticipo rispetto al consueto orario delle 18) l’Ensemble Borromini suonerà nell’aula magna vuota dell’ateneo, a Varese, mentre il pubblico potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook dell’ateneo o in differita su YouTube.

«Dopo che tre dei nove appuntamenti sono stati forzatamente annullati a causa dell’emergenza Covid-19, la musica torna a grande richiesta – dice il maestro Corrado Greco, direttore artistico della rassegna fin dalla sua prima edizione –. Una richiesta a cui il rettore Angelo Tagliabue e il direttore generale Marco Cavallotti hanno risposto senza esitazione, continuando a sostenere questo appuntamento culturale che ha un pubblico fedele, affezionato e sempre numeroso e che si prepara a celebrare il suo ventesimo anniversario.

L’Ensemble Borromini è una compagine cameristica italo-svizzera che si propone di mettere a contatto affermati musicisti professionisti e giovani talenti in ottica di collaborazione transfrontaliera. Sul palco il 5 giugno, insieme allo stesso maestro Greco impegnato al clavicembalo: Barbara Ciannamea e Tea Vitali ai violini, Ambra Albek alla viola, Milo Ferrazzini e Claude Hauri ai violoncelli. Il concerto prevede musiche di Corelli, Bach e Vivaldi e sarà impreziosito da brevi note critiche di introduzione ai brani in programma.