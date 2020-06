Distrugge il secondo locale in pochi giorni a Castellanza, 35enne nuovamente arrestato

Di nuovo ubriaco e di nuovo violento. Il 35enne di Castellanza, arrestato qualche giorno fa per aver spaccato gli arredi di un bar in via Roma, questa volta ha danneggiato una pizzeria, sempre a Castellanza, ed è stato nuovamente arrestato. I Carabinieri della stazione cittadina, con l’inevitabile supporto dei colleghi del pronto intervento della sezione Radiomobile, sono dovuti intervenire per riportare la calma e rendere innocuo il pregiudicato 35enne nuovamente tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia a pubblico ufficiale, violazione della sorveglianza speciale.

Questa volta lui, pluripregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo dimora in orario notturno, ancora una volta in preda ad una ingestibile alterazione dovuta ad assunzione di alcol, si è scagliato contro il titolare della pizzeria “Charlie Brown” di Castellanza, danneggiando componenti d’arredo e vetrine e minacciando lo stesso gestore del locale.

L’uomo ha opposto strenua e vigorosa resistenza al controllo dei militarti intervenuti, assumendo un atteggiamento fortemente aggressivo e proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari, scagliandosi contro gli stessi e danneggiando ulteriormente, colpendola con le mani e con la testa, la vetrata esterna dell’attività commerciale.

Gli uomini dell’Arma hanno dovuto immobilizzarlo e trasportarlo in pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con prognosi giorni 7 per trauma facciale e giorni 3 per trauma alla mano destra, ferite procuratesi durante i colpi inferti alla vetrata. È stato nuovamente processato per direttissima questa mattina e rimesso ai domiciliari, in attesa che sfasci un altro locale.

Return to the Mobile Edition.