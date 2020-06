Tra il dolore di Albizzate si fa strada la solidarietà: parte la raccolta fondi per la famiglia colpita

Tra lo choc per la tragedia e il dolore per la perdita di una mamma e dei suoi bambini ad Albizzate, nel giorno successivo al crollo, si è fatta strada anche la solidarietà. Prima quella dei gesti e delle parole e poi, dopo l’attivarsi delle associazioni, anche quella che ha portato alla nascita di un’iniziativa concreta.

Con l’input delle associazioni del paese, in primis dell’associazione genitori, e l’avvio del coordinamento della macchina della ProLoco albizzatese è stato istituito un conto solidale per raccogliere donazioni da stanziare interamente alle prime esigenze della famiglia.

Per farlo e garantire un’azione immediata è stato messo a disposizione il conto solidale della ProLoco che era stato già istituito per una precedente campagna benefiche. Le coordinate bancarie per fare una donazione sono la filiale di Mornago del Credito valtellinese, IBAN: IT95H052165045000000­4430905 causale: “Stretti intorno ad Adam”