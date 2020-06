Tra entusiasmo e difficoltà: il camp estivo al Minigolf

“Non è stato semplice far partire i Camp estivi 2020 nella giungla delle normative nella quale gli organizzatori si sono dovuti districare che ha messo a dura prova i promotori, ma alla fine il taglio del nastro ieri mattina (15 giugno, ndr) è stata la più grande soddisfazione – racconta il presidente della Pro Loco di Varese Roberto Bianchi – Il sorriso dei Bambini ripaga di ogni sforzo”.

Baciato dal sole il Mini Golf ha aperto i cancelli alla prima dozzina di bambini iscritti al Summer Camp realizzato da Pro Loco, bimbi tra i 6 e gli 11 anni, suddivisi in gruppi da 7 bambini, con un animatore di riferimento per ognuno.

Galleria fotografica camp E~STATE, TUTTI BENE! 4 di 13

Misurazione della febbre, disinfezione delle mani, kit di benvenuto con zainetto, maglietta, cappellino, mascherina in cotone e gel igienizzante personale e poi un saluto a mamma e papà ed un sorriso verso queste nuova, allettante avventura, che sa di libertà, dopo una quarantena di restrizioni.

I bambini hanno rotto il ghiaccio con la Sigla del Camp, hanno giocato a Mini Golf, hanno ballato insieme, si sono presentati raccontando ognuno le cose più belle di sé, poi una fresca merenda a base di anguria ed una lunga passeggiata all’interno dei Giardini Estensi.

“Finalmente sembra di essere tornati a scuola!” dice una dolce bimba del Camp “a me sembra quasi tutto normale adesso, a parte le mascherine” dice un’altra di rimando. “Io mi sono emozionata”, rivela una terza!

Sdraiati a pancia in su nel parco di Via Mirabello si scambiano battute, risate e si osservano le nuvole nelle loro mille forme.

Poi si torna al Mini Golf per il pranzo, rigorosamente consegnato espresso dalla Gastronomia di Simone, sporzionato in vaschette sigillate all’origine, “mamma mia che buon sapore la lasagna!”, esclama un bambino. “Finalmente si mangia all’aria aperta!”, gli risponde il compagno di tavolo.

“I sorrisi del primo giorno, le emozioni delle bimbe che hanno ammesso sì non aver dormito stanotte per l’agitazione e poi le risate fragorose ci hanno permesso di assaporare una normalità che abbiamo anelato per tutta la quarantena – racconta Sonia Milani, responsabile del Summer Camp per Pro Loco per 23&20 – “le prime complicità nate in poche ore, la voglia di raccontarsi, hanno narrato anche a noi un nuovo entusiasmo dopo mesi sopiti. Abbiamo inviato a lungo un ritorno della quotidianità, oggi l’abbiamo assaporata, seppur con la convivenza con le nuove norme igienico-sanitarie, che però abbiamo assimilato, insieme ai bambini, in maniera giocosa”.

Il Camp, che per metratura degli spazi può ospitare fino a 21 bambini a settimana, sarà arrivo fino al 31 luglio e potrà anche essere interamente pagato con il Bonus Baby Sitter per i Camp Estivo previsto dal decreto Cura Italia.

“Implementare le attività del Mini Golf, al quale stiamo donando una nuova vita anche con una

manutenzione straordinaria, è stato automatico, valutando la grande fortuna di poter offrire ai nostri concittadini un Camp nel cuore di Varese, immerso nel verde – aggiunge Roberto Bianchi – Con 5 euro all’ora i genitori potranno donare ai loro figli una nuova atmosfera, con le lunghe

passeggiate nel parco, le lezioni di Inglese, di Yoga, di Mini Golf, i giochi, i laboratori, i balli insieme. Un’opportunità supportata dalla professionalità di un Team di animatori ed educatori, che sottoposti tutti al test sierologico per la negatività al Covid, hanno a cuore il divertimento in sicurezza dei nostri bambini. Un’iniziativa che non può che rientrare nella programmazione di un’associazione come Pro Loco, che è pro attiva per il suo territorio”

L’augurio ai bambini è che sia davvero una “E~STATE, TUTTI BENE!”

Per informazioni sul Summer Camp Pro Loco Varese: www.provarese.it/camp.