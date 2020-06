Forza papà, la tua famiglia è con te

Le persone che sono ricoverate in ospedale per interventi o cure non legate al coronavirus, non possono ricevere le visite dei parenti. Una restrizione dettata dal buon senso, certo, ma che rischia di pesare moltissimo per chi deve affrontare lunghi periodi di degenza. In questa lettera, Michela affronta il problema sottolineando una semplice verità: la carezza di un congiunto aiuta a guarire meglio. (la foto è di repertorio)

