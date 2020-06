I Frontaliers alle prese con gli svizzeri in dogana

In attesa della riapertura delle frontiere, prevista per lunedì 15 giugno, meglio dei Frontaliers non potrebbe raccontarla nessuno, la situazione delle dogane svizzere verso l’Italia.

Per questo tornano in campo il Verunell, il Bernasconi e il Bussenghi tornano in campo con un esilarante video che potete trovare sui social di Rete tre, sia Facebook che Instagram.

Il povero Bernasconi è alle prese infatti con una situazione per lui inedita: fermare gli svizzeri che vanno in Italia. Con grande soddisfazione del Bussenghi….Tutto da guardare, il video di Rete Tre è incorporato qui sotto