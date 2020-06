“Gurian Field” sistemato, il baseball a Malnate può riprendere

Il baseball ha regole e dinamiche uniche. I giocatori raramente entrano in contatto o sono posizionati a corta distanza uno dall’altro. Proprio per queste unicità la disciplina con la mazza e la palla sarà una delle prime a riprendere, nonostante sia uno sport di squadra.

Galleria fotografica Riparte il baseball a Malnate 4 di 6

I Vikings Malnate sono pronti a ripartire. Dopo aver sistemato il “Gurian Field” – il diamante malnatese – mettendo in pratica le misure di sicurezza, tutte le squadre hanno potuto tornare ad allenarsi, giovanili comprese.

I giovani malnatesi possono così ritrovare le emozioni di fare sport condividendo il campo con i propri compagni. Non una cosa da poco per chi da marzo è costretto in casa senza la possibilità di frequentare la scuola o le attività pomeridiane, siano esse sportive o ludiche.

Anche per questo i dirigenti dei Vikings invitano tutti i bambini a mettersi alla prova con il baseball.