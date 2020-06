La Festa del rifugiato a Besozzo e la riflessione del sindaco

A volte bastano poche parole per riequilibrare un mondo che divide i suoi figli sulla base di un destino che procede nella casualità e per questo ingiusto. Parole come quelle del sindaco di Besozzo, Riccardo Del Torchio, che, nell’annunciare su Facebook la Festa del rifugiato nel proprio comune, ha scritto: «Con l’augurio che le persone comprendano che essere nati dalla parte “facile” del mondo non è stata bravura ma semplicemente fortuna… sperando che un giorno il dito puntato di tante persone diventi una mano tesa pronta ad aiutare il prossimo».