La nuova via del Cairo sarà firmata da Marcello Morandini

Il progetto preliminare, a firma dell’architetto Corrado Tagliabue, è già stato regalato dal maestro. I soldi – circa 800mila euro – sono stati già trovati all’interno del bilancio e possono essere ratificati nel consiglio comunale del 2 luglio prossimo.

Insomma, l’ipotesi di una via del Cairo tutta nuova e pedonale, firmata da Marcello Morandini, che proprio in via del Cairo ha trovato la sede e la “casa” della sua Fondazione, non è più solo un’ipotesi.

E a presentarla, proprio nella sede della fondazione, oltre all’artista c’erano il sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Daniele Zanzi e assessore all’urbanistica Andrea Civati.

Che hanno presentato il regalo che l’artista farà alla città come un occasione per cominciare una nuova pedonalizzazione del centro: con una via d’arte a misura di Pedone, che collegherà il nuovo parcheggio di via Sempione, ormai in via di conclusione, con il centro storico, anzi con quello che fu il piantone di Via Veratti