Via del Cairo a Varese cambia volto, iniziata la posa della pavimentazione in granito

Sono partiti questa mattina, lunedì 10 maggio, i lavori di posa della nuova pavimentazione in via del Cairo. L’intervento ha preso il via dall’angolo con via Staurenghi fino a circa metà della strada e, per questo tratto, durerà circa due settimane.

In questo periodo i residenti che posseggono un garage o un box possono tornare a parcheggiare nel Multipiano Sempione come hanno già fatto nella prima fase dei lavori. Si tratta dei residenti che abitano nei civici 30, 32, 34, 35 e 37. Questi cittadini sono già muniti di tessera elettronica per accedere al multipiano. Sono invece accessibili i passaggi carrai delle abitazioni dall’incrocio con via Robbioni fino all’officina, così come sono sempre raggiungibili le attività commerciali presenti nella via.

Questa mattina sono iniziate anche le operazioni di scavo nel tratto di via del Cairo compreso tra Robbioni e via Veratti. In questo caso l’azienda al lavoro concorderà la logistica per chi ha l’accesso ai garage con amministratori e residenti dei condomini presenti in questo tratto di strada. È stata comunque fornita anche in questo caso la possibilità di utilizzare il Multipiano Sempione.

Prosegue dunque l’intervento che cambierà totalmente la strada grazie ad un progetto del maestro Marcello Morandini. “Via del Cairo diventerà così un luogo più vivibile, curato, sicuro e con una qualità della vita molto più alta. Grazie alla nuova pavimentazione, ai nuovi alberi e al nuovo aspetto architettonico questa strada diventerà una eccellenza per Varese, pienamente inserita nel centro storico della città”.