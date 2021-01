Gregori: “Via del Cairo non sia la sola via di Varese ad essere pedonalizzata”

Pubblichiamo per intero le riflessioni e le proposte di Mauro Gregori, già consigliere comunale e ora fondatore della lista La Civica, dopo la notizia dell’imminente inizio dei lavori in via del Cairo

Partono dal 18 gennaio i lavori di riqualificazione della via del Cairo.

Verra’ cosi’ rivitalizzata e resa fruibile in modo elegante una via degradata del centro, completamente, eliminando il piu’ possibile le auto e dando spazio ai pedoni.

Affinche’ l’intervento sia coerente col progetto di pedonalizzazione, oltre che permettere di recarsi alla Fondazione Morandini al termine della via del Cairo, e’ necessario che si intervenga con urgenza anche sulla via Robbioni.

In questo modo i varesini ed i turisti, passando dal giardinetto da poco ristrutturato e dedicato a Liala, camminando sulla via Robbioni pedonalizzata, attraversata in sicurezza la via Sacco, potranno recarsi ai giardini Estensi, salire a villa Mirabello e rientrare in piazza Monte Grappa attraverso piazza della Motta e la via Carrobbio, che mi auguro anch’esse pedonali ed a disposizione delle famiglie, dei bambini, di chi desidera fare shopping in una Varese sempre piu’ attrattiva ed a misura di pedone.

Serve coraggio ma l’impresa e’ sensata e fattibile.

Qualche bastian contrario di professione non potra’ impedire che Varese entri nel futuro con gradevolezza ed attrattivita’.

Questa e’ la strada giusta. Crediamoci.

Mauro Gregori