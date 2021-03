Via del Cairo, i lavori proseguono: si passa alla seconda parte della strada di Varese

Proseguono i lavori in via Del Cairo e da lunedì 22 marzo il cantiere si sposterà nella seconda parte della strada, da circa metà della via fino all’incrocio con via Robbioni. Il primo lotto infatti, quello che ha visto i lavori a partire dall’incrocio con via Staurenghi, si è quasi ultimato con la riqualificazione dei sottoservizi (fognatura, acqua e telefonia) e la posa della piastra di cemento dove poi, in una seconda fase, verrà posizionato il marmo artistico. Questo tratto, dunque, da lunedì 22 marzo verrà riaperto alla circolazione per i residenti e i clienti degli esercizi commerciali con ingresso da via Staurenghi.

Con lo spostamento del cantiere nel secondo lotto, sempre a partire dal 22 marzo, sarà chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra la metà della via del Cairo fino all’incrocio con via Robbioni.

Sarà sempre consentito il transito pedonale per l’accesso alle abitazioni, mentre i residenti in via Del Cairo nei numeri civici 25, 26 e 33 che posseggono un box auto potranno ritirare mercoledì 17 marzo, dalle 10 alle 13, il pass per parcheggiare nel multipiano Sempione durante il periodo dei lavori.

I cittadini che che invece possiedono il “pass residenti” per i parcheggi blu, avranno a disposizione, per tutto il periodo dei lavori, la possibilità di parcheggiare in 11 vie vicine che sono: via Battisti, Benedetto Marcello, D’adda, Grandi, Mercadante, Procaccini, Robbioni, Sempione, Speri della Chiesa, Staurenghi e Veratti.

Partiti il 18 gennaio 2021 i lavori che si stanno svolgendo in via del Cairo prevedono la completa riqualificazione della strada grazie ad un progetto artistico del maestro Marcello Morandini.

Resta attivo, durante tutto il periodo del cantiere, il canale whatsapp dedicato ai residenti di via del Cairo, attraverso il quale verranno inviati, a chi si iscriverà, aggiornamenti sui lavori. Per iscriversi al servizio basta salvare sulla propria rubrica del cellulare il numero 335.7390268 e inviare un whatsapp con scritto: “viadelcairo”.