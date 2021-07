Proseguono i lavori in via del Cairo a Varese, chiusa l’intersezione con via Robbioni

I lavori della nuova pavimentazione di via Del Cairo procedono e si avvicinano sempre più al centro pedonale di Varese: l’opera stradale prende sempre più forma, secondo l’inconfondibile progetto di Marcello Morandini, caratterizzando sempre più la via come pedonale.

Il cantiere è arrivato arrivato e ha superato l’incrocio con via Robbioni, interessando anche la parte che va verso via Veratti, ed è per questo che in quel tratto ci sono dei nuovi cambi di viabilità: per una settimana, in particolare, resterà chiusa al traffico l’intersezione tra via del Cairo e via Robbioni, con corrispondente divieto di transito.

Intanto, la parte di via Robbioni che parte da via Sacco e arriva fino in via del Cairo diventa a doppio senso, ma solo per i residenti e chi utilizza il parcheggio sotterraneo al numero 8 di via Robbioni. Per gli altri automobilisti, in via Sacco fino al 18 luglio un cartello impone loro di andare diritti, mentre per tutti è previsto un divieto di sosta.