Legnano “devota” a Santambrogio: è il nuovo play degli Knights

Un varesino in cabina di regia a Legnano: gli Knights di coach Silvio Saini hanno annunciato quest’oggi l’accordo con Marco Santambrogio, playmaker nato e cresciuto nella Città Giardino, quale nuovo giocatore della formazione biancorossa che militerà in Serie C nel 2020-21.

Santambrogio, classe 1988 e alto 1,88, è cresciuto con addosso le maglie di Campus e Robur Varese: con la prima conquistò anche una storica vittoria nel Memorial Rizzi 2004, anno in cui disputò anche gli Europei Under 16 con l’Italia, insieme al “gemello del gol” Rosignoli e a un certo Danilo Gallinari. Dopo il debutto in B con i gialloblu ha giocato anche a Bari, Gazzada e Saronno. Il ritorno alla Coelsanus è risultato un matrimonio lungo ben sei stagioni a partire dall’estate 2012 fino al 2019: con la compagine roburina ha sfidato in diverse occasioni gli Knights in derby sempre piuttosto attesi.

Nella stagione passata (e accorciata) Santambrogio ha vestito la maglia di Saronno in C Gold, tornando così ad affrontare quella che da oggi è la sua nuova squadra e mettendo assieme uno score fatto di 8,8 punti, 3,4 assist e 2,9 rimbalzi in circa 24′ di gioco a partita.

«Le partite tra Robur e Legnano erano sentitissime – conferma il neo-biancorosso parlando con la società – Erano date attese e gare disputate in una grande cornice di pubblico. Più che le mie prestazioni ricordo proprio l’atmosfera e il clima rovente che era decisamente motivante per noi giocatori. Dopo la promozione di Legnano in A2, non nascondo che ci fu un filo di invidia e tanta amarezza per aver “perso” il derby e quelle belle sensazioni che trasmetteva. Ora sono molto contento di essere arrivato a Legnano: una società che, campanilismi a parte, ha dimostrato di essere strutturata e con un ottimo progetto per il futuro».

A ricordare quegli scontri diretti sul parquet con la Robur è anche il gm degli Knights, Maurizio Basilico: «Marco è sempre stato un giocatore che abbiamo tenuto sott’occhio negli anni della B, anche perché contro di noi ha sempre giocato grandi partite. Non c’è mai stata occasione di approfondire il rapporto in quegli anni, ma ora sono felice che sia nel nostro roster e, come ha sempre fatto, darà alla squadra quel ritmo e quella imprevedibilità che lo contraddistingue».