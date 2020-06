Luino, la biblioteca civica riprende il servizio prestiti

Da lunedì 22 giugno 2020 la Biblioteca Civica di Luino riprende il servizio di prestito e restituzione di libri, audiolibri, dvd e cd; gli altri servizi sono ancora sospesi.

ORARIO ESTIVO 2020: da lunedì a venerdì 8.30 – 12.00

con appuntamento:

da lunedì a giovedì 12.00 – 14.00, venerdì 12.00 – 14.00 e 20.30 – 22.30, sabato 8.30 – 12.00

Per prenotazioni online consultare il sito www.sblaghi.it

per altre prenotazioni, informazioni e appuntamenti Vi preghiamo di contattarci al numero 0332 532885, oppure via email all’indirizzo: biblioteca@comune.luino.va.it

Biblioteca civica – Luino

Piazza Risorgimento, 2

21016 Luino (VA)

Tel. 0332 532885