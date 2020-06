In memoria di Dorina Mazzini

Varesenews vuole rendere omaggio a chi se n’è andato in silenzio, senza un momento in cui elaborare il lutto, la possibilità di dirsi ciao. Per questo abbiamo aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi. Per partecipare potete scrivere qui. Il servizio è gratuito.

Dorina Mazzini si è spenta, stroncata dal Coronavirus, due mesi dopo suo marito Adriano.

Olgiate Olona ha perso “la Dora”, Dorina Mazzini, la storica bidella della scuola elementare “Carducci”, dove ha lavorato per quarant’anni: è stata la quinta vittima di Coronavirus della cittadina.

Appassionata, solare e disponibile: la scuola era la sua vita. «Dorina era la bidella della scuola», ricorda Thelma Ornago, insegnante alla Carducci, «ha iniziato a lavorare nella nostra scuola e qui è rimasta fino all’ultimo giorno prima di andare in pensione». Svolgeva il suo lavoro con passione, aveva una risposta per ogni domanda e una soluzione per ogni problema: Non si lasciava mai abbattere dalle avversità: «In quei corridoi è stata un po’ la mia seconda mamma: l’ho conosciuta vent’anni fa quando ho iniziato a insegnare; quando poi, diciott’anni fa, sono diventata coordinatrice del plesso abbiamo lavorato tantissimo insieme».

«Porto nel cuore, tra i tanti ricordi, la festa che le abbiamo organizzato per il suo pensionamento: è stata una colonna del Carducci e l’abbiamo salutata come meritava», conclude Ornago.

La direttrice del Carducci, la dottoressa Maria Alberta Vignati, durante lo scorso collegio docenti, l’ha ricordata per «la sua tempra ed il suo spirito, senza dimenticare la sua profondità»: «Era una presenza fondamentale nella nostra scuola».