I nuovi orari per la piazzola ecologica di Castellanza

Si ampliano gli orari di apertura della Piazzola di Raccolta Rifiuti di via Turati.

Verificato che la sperimentazione degli orari ridotti ha creato code e disagi l’Amministrazione Comunale ha riaperto il confronto con S.I.ECO., la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e la Piazzola di via Turati, ed ha concordato che, a partire da venerdi 12 giugno, si ampliano gli orari di apertura accesso alla stessa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche arrivando a ben 28 ore settimanali.

Questi i nuovi orari di apertura: