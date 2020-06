Quarta tappa: da Castiglione Olona a Busto Arsizio

Il sorriso di Roberta che ti apre la porta, ti prova la temperatura e offre delle pizzette e bevande fresche.

Termina così la quarta tappa del cammino del nostro gruppo partito da Lavena sabato scorso. Il centro giovanile Stoà si trova a due chilometri e mezzo dal tracciato, ma quell’energia supplitiva è ben spesa. Un posto accogliente, attrezzato, con cinque camere e una ventina di posti letto a donativo, come si dice in gergo. Ovvero ognuno lascia quanto si sente di lasciare. Un luogo nato per volontà della Diocesi di Milano come progetto per la comunità giovanile.

Stasera restiamo in otto, gli stessi che arriveranno fino in fondo al cammino a Pavia.

La giornata era iniziata presto con la discesa nel centro storico di Castiglione. La notte nell’ostello appena inaugurata è andata bene e tutti stamattina erano soddisfatti. Certo, arrivare da due posti come i 3 risotti a Ganna e l’hotel Sacro Monte non rendeva semplice il confronto ma quello, pur con uno spirito giusto, era fare i pellegrini ricchi, niente di male, ma noi si cerca anche altro. Così da Gornate in avanti fino a Morimondo sperimenteremo l’accoglienza semplice e più simile a quella di altri cammini storici.

Ieri sera abbiamo consumato anche un menù a prezzo ultrapopolare proprio nello spirito del viandante. Al Piccolo Stelvio ci hanno servito come dei signori e hanno aperto solo per noi. Condizione che abbiamo sperimentato anche oggi in due bar. Quando hanno visto che eravamo Pellegrini ci hanno aperto malgrado il giorno di chiusura e il fuori orario.

La tappa di oggi è stata lunga. Con i suoi 26 km abbiamo percorso tutta la pista della Valle Olona fino a Castellanza. Una prima sosta all’approdo dei Calimali dopo 13 km. Siamo andati a un ritmo forsennato con una media superiore ai 5 km all’ora. Poi, complice il caldo e un po’ di fatica, abbiamo ripreso un passo più lento. Una seconda sosta per mangiare un panino e da lì via verso Busto Arsizio.

L’arrivo a Stoà è stato salutato con grande entusiasmo. A parte Giampaolo e Neven gli altri non hanno mai vissuto una esperienza così. Il gruppo sta trovando una sua identità e c’è un clima pieno di energia positiva. Scambi di conoscenza ed esperienze. Come ci conoscessimo da anni. Da 30 a 70 anni con provenienze ed esperienze diverse.

Quando oggi mi hanno scritto che sono stati avvistati due camminatori da Bergamo, si è levato un coro di olè. Contenti che altri percorrano la via. Notizia che ci ha confermato Roberta a Stoà e Andrea, il barista alla fine della Valle Olona. “Arrivano sempre più camminatori che vanno a Pavia e anche oltre”.

Una notizia che ci rallegra tanto. E poi in tanti stanno parlando di questo cammino. Chi lascerà a casa le paure, oppure se le porterà nello zaino, vedrete che non si pentirà.