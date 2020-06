Quinta tappa: da Busto Arsizio a Castelletto di Cuggiono

Da ieri sera insieme con me camminano Neven, Nadia, Laura, Stefano, Marta, Alessandro e Giampaolo. In stretto ordine anagrafico e io mi colloco subito dopo Stefano. Siamo in otto e la tappa di oggi segna la svolta con oltre metà del percorso alle spalle.

Il gruppo è entrato in un clima di familiarità e complicità. Favoriti anche dalla bella struttura di Stoà dove abbiamo scelto di cucinare e mangiare a casa, c’è sintonia e piacere nello stare insieme. Ci si inizia a conoscere e si passa da momenti di allegria a chiacchiere profonde. Dalla tappa di Castiglione poi abbiamo tre serate in strutture autogestite. La scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono ci permette di replicare la cena di Busto Arsizio. Ieri sera bis di gnocchi fatti in casa da Nadia con il pesto sempre realizzato da lei e zola e radicchio. Stasera il piatto forte sarà un risotto alle zucchine. Insomma, insieme al cammino si trova spazio per una vera convivialità.

La tappa di oggi da Busto a Castelletto di Cuggiono è un mix di situazioni. La prima parte, una volta lasciata la città, è molto bella. Immersa nei parchi dell’Alto Milanese e delle Rogge. Dopo 12 km si arriva a Buscate. Ci siamo fermati lì per il pranzo perché la pioggia ci ha fatto ritardare la partenza. Malgrado questo ne abbiamo presa un po’ per almeno una mezz’ora. Poi sole. Arrivato proprio nella parte finale del cammino quando ci sono ancora otto km da fare e sono tutti su strade brutte e su asfalto. Abbiamo fatto una seconda sosta a Cuggiono per visitare il parco di Villa Annoni, il più grande in Lombardia dopo quello di Monza.

È stata la giornata di due Franco. Prima Prandoni a Busto. Lui è un grande amico della via Francisca Conduce gruppi di Nord walking e il nostro cammino è diventato un punto di riferimento. Poi Franco della Scala di Giacobbe. Lui fa il volontario nella struttura e accoglie i pellegrini. Ci fa vedere tutti i “segreti” della casa e lo rivedremo domani a colazione.

Da domani saranno i canali a farci da guida. Siamo a pochi metri dal Naviglio grande che percorreremo fino ad Abbiategrasso per poi prendere quello di Bereguardo. La tappa sarà Caselle a due km da Morimondo.