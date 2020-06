Regione Lombardia premia Adele Patrini con la “rosa camuna”

( nella foto di repertorio è la prima a sinistra insieme a Umberto Veronesi)

Ci sarà anche Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos per il sostegno alle donne operate al seno, a ricevere il premio “Rosa Camuna” di Regione Lombardia.

Un riconoscimento che, in genere, viene assegnato nel corso della Festa della Lombardia, cerimonia slittata a settembre a causa del lockdown. Un premio che riconosce pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti sul territorio lombardo.

« Sono emozionantissima – commenta Adele Patrini appena saputa la notizia che è però ancora ufficiosa – Mi colpisce il fatto che sia arrivata a me, in una regione così popolosa così piena di iniziative e creatività. Da dove venga questo consenso per l’attività che svolgo per le donne? Forse mi si riconosce una mia passione, che poi è quella che mi anima nelle attività che svolgo. Io amo la gente, mi piace stare vicino alle persone, ascoltarle, sostenerle nei loro bisogni. La gente è innanzitutto la mia famiglia e le mie donne che seguo dal 18 settembre 1997 che è stata la mia prima operazione. Credo quindi che questo premio mi arrivato perché io voglio bene alla gente e la gente mi vuole bene. Se devo ripercorrere la mia vita al fianco della gente, credo che il progetto per salvare Kiki, un bimbo di tre anni di santo Domingo con un tumore al fegato, sia stata l’essenza della mia energia. Ho condiviso tutto con la mia grande amica Antonella. Insieme, coinvolgendo l’Istiuto dei Tmùumori e Regione Lombardia, siamo aùriusciti ab far atterrare questo bimbo così malato. Purtroppo per lui era già troppo tardi. Quell’esperienza mi ha fatto capire che era quella la mia strada e dovevo lavorare con maggiore determinazione per supportare chi era in situazione di bisogno ».

Una Rosa Camura per dire grazie a chi si batte al fianco delle donne nella lotta al tumore al seno: « Una battaglia che io stessa ho iniziato il 18 settembre 1997 con il mio primo intervento».

Tra gli altri premiati la Croce Bianca di Brescia, il filosofo Carlo Sini, il ciclista Felice Gimondi, l’associazione di volontariato Il Mantello di Mariano Comense mentre premio speciale verrà conferito dal presidente Fontana alla dottoressa Annalisa Malara, anestesista dell’ASST di Lodi.